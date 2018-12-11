С другой стороны
13 декабря на арт- площадке «Барабан» состоится первая литературная встреча в рамках нового проекта литературоведа, кандидата наук, доцента кафедры журналистики ТулГУ, Татьяны Богатыревой о странных сюжетах и персонажах из русской литературы.
«С другой стороны» — это совсем не курс лекций по литературе.
Это десять встреч в БАРАБАНе, десять рассказов о сюжетах и персонажах из русской литературы, которые пугают, веселят, приводят в недоумение, ужасно огорчают, раздражают, поражают воображение — одним словом, о странных сюжетах и персонажах расскажем мы вам. Или напомним о них. Приходите! Будет неожиданно)
Вход свободный.
Татьяна Богатырёва- литературовед, кандидат наук, доцент кафедры журналистики ТулГУ. Выпускница филфака ТГПУ им.
В университете читает курсы по теории и истории литературы. Проводит занятия литературой с подростками. Автор монографии и научных статей.