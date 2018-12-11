13 декабря на арт- площадке «Барабан» состоится первая литературная встреча в рамках нового проекта литературоведа, кандидата наук, доцента кафедры журналистики ТулГУ, Татьяны Богатыревой о странных сюжетах и персонажах из русской литературы.

«С другой стороны» — это совсем не курс лекций по литературе.

Это десять встреч в БАРАБАНе, десять рассказов о сюжетах и персонажах из русской литературы, которые пугают, веселят, приводят в недоумение, ужасно огорчают, раздражают, поражают воображение — одним словом, о странных сюжетах и персонажах расскажем мы вам. Или напомним о них. Приходите! Будет неожиданно)

Вход свободный.

Татьяна Богатырёва- литературовед, кандидат наук, доцент кафедры журналистики ТулГУ. Выпускница филфака ТГПУ им. Л. Н. Толстого , кандидатскую диссертацию защищала в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина . Исследует бестиарный код в древнерусской литературе, древнерусские летописные жанры, рассказывающие о княжеской смерти, и лирику Марии Петровых.



В университете читает курсы по теории и истории литературы. Проводит занятия литературой с подростками. Автор монографии и научных статей.