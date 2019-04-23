Многочудная роспись. Монументальные росписи Свято-Успенского собора Тульского кремля

Свято-Успенский собор Тульского кремля поражает туляков и гостей города своим великолепием. Особенность святыни — уникальные настенные росписи. В рамках встречи участники узнают историю их создания и реставрации.

Он был построен в 1762—1764 годах на средства тульского купечества. Рядом с храмом возвели колокольню высотой 70 метров с курантами и золочённым шпилем. После пожара в 1936 году её разобрали, а воссоздали только в 2014 году по решению Тульской епархии.

Вход свободный.