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Многочудная роспись. Монументальные росписи Свято-Успенского собора Тульского кремля

Многочудная роспись. Монументальные росписи Свято-Успенского собора Тульского кремля

Свято-Успенский собор Тульского кремля поражает туляков и гостей города своим великолепием. Особенность святыни — уникальные настенные росписи. В рамках встречи участники узнают историю их создания и реставрации.

Он был построен в 1762—1764 годах на средства тульского купечества. Рядом с храмом возвели колокольню высотой 70 метров с курантами и золочённым шпилем. После пожара в 1936 году её разобрали, а воссоздали только в 2014 году по решению Тульской епархии.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
27 апреля 2019, суббота
17:00
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