афиша
афиша
Регистрация
Лекция по графическому дизайну: презентация фирменного стиля ТИАМа

Лекция по графическому дизайну: презентация фирменного стиля ТИАМа

27 июня в 16:00 в Доме Белявского состоится презентация фирменного стиля ТИАМа и встреча с его авторами:

  • Евгением Григорьевым, графическим дизайнером (Санкт-Петербург);
  • Олегом Мацуевым, графическим и шрифтовым дизайнером, каллиграфом (Санкт-Петербург).

Эксперты расскажут, как шла работа над фирменным стилем музея, какие задачи поставили перед собой графические дизайнеры и какими способами их разрешили, от чего отталкивались в своей работе и чем вдохновлялись авторы и вообще, что значит быть графическим дизайнером и кому это надо.

Вход свободный.

Где и когда?
Старая Тульская аптека, музей
27 июня 2018, среда
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.