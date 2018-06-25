Лекция по графическому дизайну: презентация фирменного стиля ТИАМа
27 июня в 16:00 в Доме Белявского состоится презентация фирменного стиля ТИАМа и встреча с его авторами:
- Евгением Григорьевым, графическим дизайнером (Санкт-Петербург);
- Олегом Мацуевым, графическим и шрифтовым дизайнером, каллиграфом (Санкт-Петербург).
Эксперты расскажут, как шла работа над фирменным стилем музея, какие задачи поставили перед собой графические дизайнеры и какими способами их разрешили, от чего отталкивались в своей работе и чем вдохновлялись авторы и вообще, что значит быть графическим дизайнером и кому это надо.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27
27 июня 2018, среда
16:00