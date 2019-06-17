3D печать дома: правда или вымысел?
В «Типографии» пройдет лекция, посвященная 3D печати. Она уже достаточно появилась в сфере промышленности, а уже сейчас стала проникать в повседневную жизнь. Шумиха вокруг нее прошла, а многие вопросы так и остались без ответа.
- Что же такое 3D печать в реальности?
- Каковы её возможности и применение?
- Какое место она занимает в «Индустрии 4.0»?
- Можно ли напечатать настоящий пистолет на 3D принтере?
- Реально ли создать собственное печатное производство прямо у себя в комнате? И сколько это будет стоить?
Постараемся ответить на все эти вопросы и развеять устойчивые мифы о 3D печати.
Вход свободный, добровольный взнос.
Григорий Клинцов — выпускник аспирантуры ТулГУ, 3д мейкер, автор курса «Введение в аддитивные технологии и 3д моделирование» для школьников и студентов Тульской области.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 июня 2019, вторник
19:00