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3D печать дома: правда или вымысел?

3D печать дома: правда или вымысел?

В «Типографии» пройдет лекция, посвященная 3D печати. Она уже достаточно появилась в сфере промышленности, а уже сейчас стала проникать в повседневную жизнь. Шумиха вокруг нее прошла, а многие вопросы так и остались без ответа.

  • Что же такое 3D печать в реальности?
  • Каковы её возможности и применение?
  • Какое место она занимает в «Индустрии 4.0»?
  • Можно ли напечатать настоящий пистолет на 3D принтере?
  • Реально ли создать собственное печатное производство прямо у себя в комнате? И сколько это будет стоить?


Постараемся ответить на все эти вопросы и развеять устойчивые мифы о 3D печати.

Вход свободный, добровольный взнос.

 


Григорий Клинцов — выпускник аспирантуры ТулГУ, 3д мейкер, автор курса «Введение в аддитивные технологии и 3д моделирование» для школьников и студентов Тульской области.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 июня 2019, вторник
19:00
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