Основы работы с эпоксидной смолой

В Лектории «Октавы» пройдет мастер-класс с дизайнером Анастасией Конончук по изготовлению элементов декора из эпоксидной смолы.

На мастер-классе гости экспериментировать: научатся отливать подставку для кофе с использованием смолы и акриловой краски и смастерят кулон с сухоцветом и эпоксидной смолой. Участники узнают где можно купить смолу, формы для отливания и получат практические полезные советы.