Основы работы с эпоксидной смолой
В Лектории «Октавы» пройдет мастер-класс с дизайнером Анастасией Конончук по изготовлению элементов декора из эпоксидной смолы.
На мастер-классе гости экспериментировать: научатся отливать подставку для кофе с использованием смолы и акриловой краски и смастерят кулон с сухоцветом и эпоксидной смолой. Участники узнают где можно купить смолу, формы для отливания и получат практические полезные советы.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
7 июля 2019, воскресенье
15:00