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Основы работы с эпоксидной смолой

Основы работы с эпоксидной смолой

В Лектории «Октавы» пройдет мастер-класс с дизайнером Анастасией Конончук по изготовлению элементов декора из эпоксидной смолы.

На мастер-классе гости экспериментировать: научатся отливать подставку для кофе с использованием смолы и акриловой краски и смастерят кулон с сухоцветом и эпоксидной смолой. Участники узнают где можно купить смолу, формы для отливания и получат практические полезные советы.

 

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
7 июля 2019, воскресенье
15:00
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