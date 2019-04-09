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На ордынско-русском пограничье. Куликово поле в XII-XIV веках

На ордынско-русском пограничье. Куликово поле в XII-XIV веках

Музей «Тульские древности» приглашает на новую лекцию. С новой темой о Куликовом поле и Куликовской битве выступит кандидат исторических наук, археолог Андрей Николаевич Наумов.

Лекция посвящена всем нам хорошо известному Куликову полю, где произошло Мамаево побоище 1380 года. Но зададимся вопросом: а почему эта известная битва состоялась именно на Куликовом поле? И как выглядело это поле в то время? Кто здесь жил? Посетив лекцию Андрея Наумова, поклонники истории и археологии узнают о жизни наших предков на границе с могущественной Золотой Ордой, полной опасности и неожиданностей.

В процессе изучения следов Куликовской битвы археологи обнаружили внушительное число селищ, могильников и городищ, оставленных древнерусским населением Куликова поля. В ходе почти сорокалетних исследований получен значительный материал о жизни наших предков в XII—XIV вв.еках: их бытовой культуре, промыслах, земледелии, ремеслах, обычаях и верованиях. К традиционному земледельческому быту Древней Руси здесь, на пограничье со степью, причудливо вплетаются элементы кочевых культур. Интересно, что несколько селищ продолжало существовать и во время Куликовской битвы. Их обитатели могли быть свидетелями похода русских ратей и самой битвы с ордынцами.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
11 апреля 2019, четверг
17:00
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