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Мото вечер: Что делать при ДТП?

Мото вечер: Что делать при ДТП?

Лекция ответит на все важные вопросы, связанные с ДТП. Вы стали свидетелем ДТП с пострадавшими, что делать? Как расположить транспортное средство на проезжей части? Куда и как звонить для вызова скорой помощи? Какую помощь оказывать пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи?

Лекцию проводят:

  • Рыбин Александр Владимирович — заместитель начальника отдела «Служба 112» ГУ «УПС Тульской области».
  • Агафонова Мария Генадьевна — врач реаниматолог реанимационной бригады скорой медицинской помощи.
  • Обухов Илья Александрович — медбрат бригады скорой медицинской помощи.

Вход свободный, добровольный взнос.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 мая 2019, четверг
19:00
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