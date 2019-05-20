Мото вечер: Что делать при ДТП?
Лекция ответит на все важные вопросы, связанные с ДТП. Вы стали свидетелем ДТП с пострадавшими, что делать? Как расположить транспортное средство на проезжей части? Куда и как звонить для вызова скорой помощи? Какую помощь оказывать пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи?
Лекцию проводят:
- Рыбин Александр Владимирович — заместитель начальника отдела «Служба 112» ГУ «УПС Тульской области».
- Агафонова Мария Генадьевна — врач реаниматолог реанимационной бригады скорой медицинской помощи.
- Обухов Илья Александрович — медбрат бригады скорой медицинской помощи.
Вход свободный, добровольный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 мая 2019, четверг
19:00