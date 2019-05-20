Мото вечер: Что делать при ДТП?

Лекция ответит на все важные вопросы, связанные с ДТП. Вы стали свидетелем ДТП с пострадавшими, что делать? Как расположить транспортное средство на проезжей части? Куда и как звонить для вызова скорой помощи? Какую помощь оказывать пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи?



Лекцию проводят:

Рыбин Александр Владимирович — заместитель начальника отдела «Служба 112» ГУ «УПС Тульской области».

Агафонова Мария Генадьевна — врач реаниматолог реанимационной бригады скорой медицинской помощи.

Обухов Илья Александрович — медбрат бригады скорой медицинской помощи.

Вход свободный, добровольный взнос.