Мода или стиль? Вот в чем вопрос
В культурном центре «Типография» пройдет лекция Виталия Орма о моде и стиле.
На занятии будут рассматриваться следующие вопросы:
- В наше время почти все циркулирует на модных тенденциях, но стоит ли оно того?
- Можно ли создавать свой стиль независимо от трендов и бюджета, и что нужно знать для этого?
В итоге посетители лекции познакомятся со всеми тенденциями fashion-индустрии и научатся их применять.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 июля 2019, четверг
19:00