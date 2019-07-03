Мода или стиль? Вот в чем вопрос

В культурном центре «Типография» пройдет лекция Виталия Орм а о моде и стиле.

На занятии будут рассматриваться следующие вопросы:

В наше время почти все циркулирует на модных тенденциях, но стоит ли оно того?

Можно ли создавать свой стиль независимо от трендов и бюджета, и что нужно знать для этого?

В итоге посетители лекции познакомятся со всеми тенденциями fashion-индустрии и научатся их применять.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.