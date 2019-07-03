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Мода или стиль? Вот в чем вопрос

Мода или стиль? Вот в чем вопрос

В культурном центре «Типография» пройдет лекция Виталия Орма о моде и стиле.
 
На занятии будут рассматриваться следующие вопросы:
  • В наше время почти все циркулирует на модных тенденциях, но стоит ли оно того?
  • Можно ли создавать свой стиль независимо от трендов и бюджета, и что нужно знать для этого?

В итоге посетители лекции познакомятся со всеми тенденциями fashion-индустрии и научатся их применять.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 июля 2019, четверг
19:00
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