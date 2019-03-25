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На фоне Ролана Барта: механизмы образования смысла в фотографии

На фоне Ролана Барта: механизмы образования смысла в фотографии

В ТИАМе состоится лекция-рассуждение философа Дениса Бычихина, посвященная фотографическому искусству.

Одни фотографы гордятся тем, что им всё-таки удаётся воплощать свои замыслы «без примесей», выходить сухими из контакта с бушующим миром — под зонтом навыков и расчёта, держа в руке колбу с тем самым, ожидавшимся, результатом.

Для других, наоборот, случайно попавшая в сосуд капля, может стать катализатором чуда — собственно, она сама уже является чудом, которое ищет художник.

Чей метод интересней, чей честней, чей продуктивней?

Стоимость: 100 р., по студенческому билету — вход бесплатный.

Где и когда?
Дом Крафта
Тула, пр. Ленина, 25
28 марта 2019, четверг
18:30
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