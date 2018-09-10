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Медаль за оборону Ленинграда

Медаль за оборону Ленинграда

Битва за Ленинград стала самой длительной в истории Великой Отечественной войны. На протяжении почти 900 дней жители города находились во вражеском оцеплении под обстрелами, продолжая трудиться для обеспечения фронта. Советские войска не сдали город врагу, а оборона Ленинграда стала символом мужества и героизма советского народа и его Вооруженных сил.

В рамках лекции слушатели узнают, кто и за что получал медаль «За оборону Ленинграда», проследят ход битвы по картам и схемам, документальным кадрам и песням. А интерактивные станции, которые ожидают участников после лекции, помогут в соревновательной форме проверить свою внимательность.

Стоимость участия: бесплатно

 

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
15 сентября 2018, суббота
18:00
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