Мастер-класс «Солнечный конь»

Музей Купечесткого быта в Епифани приглашает на мастер-класс по изготовлению игрушки «солнечный конь».

Солнечный конь — традиционная народная кукла, делалась из ткани, лыка, трав. Кукла могла быть и игровой, и обережной. Конь в славянской традиции — особо почитаемое животное, незаменимый помощник в быту и верный спутник воина-богатыря. Коня наши предки представляли золотым солнцем, а пышная, развивающаяся на ветру грива, напоминала солнечные лучи. На мастер-классе можно сделать яркую куколку-лошадку из ткани и поселить удачу в своем доме.

Стоимость билета — 150 рублей. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru .