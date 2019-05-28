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Мастер-класс «Солнечный конь»

Мастер-класс «Солнечный конь»

Музей Купечесткого быта в Епифани приглашает на мастер-класс по изготовлению игрушки «солнечный конь».

Солнечный конь — традиционная народная кукла, делалась из ткани, лыка, трав. Кукла могла быть и игровой, и обережной. Конь в славянской традиции — особо почитаемое животное, незаменимый помощник в быту и верный спутник воина-богатыря. Коня наши предки представляли золотым солнцем, а пышная, развивающаяся на ветру грива, напоминала солнечные лучи. На мастер-классе можно сделать яркую куколку-лошадку из ткани и поселить удачу в своем доме.

Стоимость билета — 150 рублей. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru .

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
1 июня 2019, суббота
14:00
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