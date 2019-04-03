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Мастер-класс по краудфандингу для НКО

Мастер-класс по краудфандингу для НКО

В Общественном ресурсном центре города Тулы пройдёт бесплатный мастер-класс руководителя «Школы краудфандинга» платформы Planeta.ru Егора Ельчина.

Эксперт расскажет о том, что такое краудфандинг и какое место он занимает в системе фандрайзинга; каких целей можно достигать с помощью краудфандинга, как привлекать партнёров, волонтёров и единомышленников в свои проекты, а также как использовать народное финансирование в качестве инструмента продвижения. Егор Ельчин объяснит, из каких элементов состоит любой крауд-проект, и поделится секретами подготовки кампаний. Отдельное внимание он уделит основам продвижения краудфандингового проекта.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке.

 

Егор Ельчин отметил, что среди тульских проектов лидируют социальные, а также литературные кампании. Например, в феврале 2018 года более 500 тысяч рублей удалось собрать на восстановление Центра традиционной керамики, пострадавшего от пожара. В этом центре ремеслу обучают людей с физической и ментальной инвалидностью. Тульский книжный магазин «Корней Иванович» собрал больше 150 тысяч рублей на издание детской книги о Туле. Основатель и руководитель региональной благотворительной организации «Могу!» с помощью народного финансирования выпустил книгу «Я гражданин».

Где и когда?
ОРЦ г. Тулы
Тула, Проспект Ленина, д. 67
16 апреля 2019, вторник
16:00
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