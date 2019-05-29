Мастер-класс «Плюшкин магазин»
В честь Международного дня защиты детей в Доме-музее
Напомним, в семье Викентия Вересаева «Плюшкиным магазином» называли шкаф, его мама, Елизавета Павловна, прятала не убранные детьми игрушки. В музее же «магазин» стал символом собирания творческих идей и их воплощения в жизнь всей семьей.
На этот раз участники мероприятия изготовят сувенир в виде флага Международного дня защиты детей. А также познакомятся с историей праздника, поучаствуют в различных конкурсах и викторинах.
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
1 июня 2019, суббота
12:00