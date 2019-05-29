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Мастер-класс «Плюшкин магазин»

Мастер-класс «Плюшкин магазин»

В честь Международного дня защиты детей в Доме-музее В. В. Вересаева пройдет мастер-класс «Плюшкин магазин».

Напомним, в семье Викентия Вересаева «Плюшкиным магазином» называли шкаф, его мама, Елизавета Павловна, прятала не убранные детьми игрушки. В музее же «магазин» стал символом собирания творческих идей и их воплощения в жизнь всей семьей.

На этот раз участники мероприятия изготовят сувенир в виде флага Международного дня защиты детей. А также познакомятся с историей праздника, поучаствуют в различных конкурсах и викторинах.

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
1 июня 2019, суббота
12:00
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