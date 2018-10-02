Марк Курцер: «Все о беременности и родах» в вопросах и ответах

3 октября в в отеле SK Royal пройдет открытая встреча-лекция со «звездным» акушером страны Марком Курцером.

На лекции будущие мамы узнают ответы на самые волнующие вопросы:

Токсикоз, анемия и диабет во время беременности – что с этим делать?

Техника ведения беременности при резус-конфликте

Особенности «поздней» беременности

Естественные роды после кесарева сечения

Как проходят роды после ЭКО – особенности, есть ли они?

Естественные и медикаментозные способы обезболивания родов

Вместе с Марком Аркадьевичем на семинар приедет инста-блогер, врач-педиатр Татьяна Буцкая @tanya.butskaya - основатель Премии «Выбор родителей», инициатор «Марафона по роддомам», автор книги «#Беременность. Короткометражка длиной в 9 месяцев».

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