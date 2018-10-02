Марк Курцер: «Все о беременности и родах» в вопросах и ответах
3 октября в в отеле SK Royal пройдет открытая встреча-лекция со «звездным» акушером страны Марком Курцером.
На лекции будущие мамы узнают ответы на самые волнующие вопросы:
- Токсикоз, анемия и диабет во время беременности – что с этим делать?
- Техника ведения беременности при резус-конфликте
- Особенности «поздней» беременности
- Естественные роды после кесарева сечения
- Как проходят роды после ЭКО – особенности, есть ли они?
- Естественные и медикаментозные способы обезболивания родов
Вместе с Марком Аркадьевичем на семинар приедет инста-блогер, врач-педиатр Татьяна Буцкая @tanya.butskaya - основатель Премии «Выбор родителей», инициатор «Марафона по роддомам», автор книги «#Беременность. Короткометражка длиной в 9 месяцев».
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Вход по регистрации онлайн или по телефону 8(4872)25-77-25
Где и когда?
Тула, улица Советская, 29
3 октября 2018, среда
17:00