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Марк Курцер: «Все о беременности и родах» в вопросах и ответах

Марк Курцер: «Все о беременности и родах» в вопросах и ответах

3 октября в в отеле SK Royal пройдет открытая встреча-лекция со «звездным» акушером страны Марком Курцером.

На лекции будущие мамы узнают ответы на самые волнующие вопросы:

  • Токсикоз, анемия и диабет во время беременности – что с этим делать?
  • Техника ведения беременности при резус-конфликте
  • Особенности «поздней» беременности 
  • Естественные роды после кесарева сечения
  • Как проходят роды после ЭКО – особенности, есть ли они?
  • Естественные и медикаментозные способы обезболивания родов

Вместе с Марком Аркадьевичем на семинар приедет инста-блогер, врач-педиатр Татьяна Буцкая @tanya.butskaya - основатель Премии «Выбор родителей»,  инициатор «Марафона по роддомам», автор книги «#Беременность. Короткометражка длиной в 9 месяцев».

Дополнительная информация в группе ВКонтакте

Вход по регистрации онлайн или по телефону 8(4872)25-77-25

Где и когда?
SK Royal, конференц-зал
Тула, улица Советская, 29
3 октября 2018, среда
17:00
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