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Лекция музыкального критика Алексея Мунипова

Лекция музыкального критика Алексея Мунипова

Вводная лекция цикла «Академическая музыка XXI века» «100 лет поисков: от Стравинского до Курляндского».
Современная академическая музыка незаслуженно приобрела репутацию музыки сложной, труднодоступной и требующей для прослушивания специальных знаний. Это не совсем соответсвует действительности. Мнение её «сложности» несколько преувеличено и почти всегда эта концепция понимается неверно.

Современные композиторы пишут самую разную музыку, для понимания которой нужны не столько знания, сколько готовность принять новое. В творчестве современных композиторов можно выделить одну четкую тенденцию: непрерывный поиск — звуков и их сочетаний, подходов, техник, структур, решений.

Перед серией вечеров современной музыки в «Ясной Поляне», музыкальный критик Алексей Мунипов расскажет об истории композиторских находок XX и XXI века. Атональность Шенберга и полиритмия Стравинского, сериализм и алеаторика, сонористика и спектрализм.

В своей лекции критик затронет творчество композиторов концертных программ — минимализм Антона Батагова и Павла Карманова, «новую простоту» Валентина Сильвестрова, авторскую технику темпоральной тональности Александра Маноцкова.

Вход свободный по предварительной регистрации: https://yaspol.timepad.ru/event/666074/

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
24 февраля 2018, суббота
15:00
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