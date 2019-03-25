Лекция-концерт этноинструментов «Пробуждение»

28 марта в Тульском областном художественном музее будет представлена лекция-концерт «Пробуждение» с этноинструментами музыканта-импровизатора Александра Григорьева. Это первый концерт, который пройдет в рамках этноцикла «Голоса Земли».

На концерте зрители смогут услышать редкие этноинструменты: диджериду, ханг, калимбу, уду-драм, джембе. Надо сказать, что у всех них совершенно различные тембры и манера звучания. Гипнотические, глубокие, завораживающие или невероятно красивые, волшебные, мелодичные — подобные голосам самой Природы и Матери-Земли.

В конце встречи зрители сами смогут попробовать сыграть на этноинструментах.

Стоимость: 150 руб. — взрослые, пенсионеры, студенты., 100 руб. — дети (с 12 до 16 лет).