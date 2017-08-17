афиша
афиша
Регистрация
Кукла рябинка

Кукла рябинка

Кукла — особое культурное явление в традиционном укладе русского человека. Это образ человека в определенны момент его жизни. Кукла «Рябинка» — образ замужней женщины — матери. Ее делали в разных губерниях России, и в каждой она имела свои отличия.

На музейном мастер-классе в Кукольной мастерской Вы сможете сделать тульский вариант куклы, бережно сохраненный и переданных народным мастером Ириной Владимировной Агаевой. Куклу делали на крестовине из палочек из лоскутков красных оттенков, напоминающих цветом плоды рябины, «в накладку» привязывали юбки, на голове делали «рожки», повязывали платок. На руки и к поясу куклы привязывали маленьких куколок-детишек. Кукла считалась символом большой дружной благополучной семьи, в которой особое место занимала женщина-мать, воспитывающая пятерых (и даже больше!) детей.

Стоимость участия: дети — 120 руб, взрослые — 250 руб.

Контактный телефон: 35−40−53

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
22 сентября 2017, пятница
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.