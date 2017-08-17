Кукла — особое культурное явление в традиционном укладе русского человека. Это образ человека в определенны момент его жизни. Кукла «Рябинка» — образ замужней женщины — матери. Ее делали в разных губерниях России, и в каждой она имела свои отличия.

На музейном мастер-классе в Кукольной мастерской Вы сможете сделать тульский вариант куклы, бережно сохраненный и переданных народным мастером Ириной Владимировной Агаевой. Куклу делали на крестовине из палочек из лоскутков красных оттенков, напоминающих цветом плоды рябины, «в накладку» привязывали юбки, на голове делали «рожки», повязывали платок. На руки и к поясу куклы привязывали маленьких куколок-детишек. Кукла считалась символом большой дружной благополучной семьи, в которой особое место занимала женщина-мать, воспитывающая пятерых (и даже больше!) детей.

Стоимость участия: дети — 120 руб, взрослые — 250 руб.

Контактный телефон: 35−40−53