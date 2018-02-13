Кремневая индустрия: от ручного рубила до «кременья фузейного»

Это первая лекция цикла научно-популярных встреч «Археология Тульского региона: актуальные вопросы и новейшие открытия». Она посвящена истории добычи, обработки и использования кремня в Тульском регионе. Лекцию читает научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов. С февраля и до летних каникул в музее «Тульские древности» будут освещаться актуальные темы, связанные с известными и самыми свежими находками тульских археологов.



Стоимость билета: 100Р.