Клод Моне – человек солнца

Импрессионизм (от impression — впечатление) — одно из самых крупных течений в искусстве последней трети XIX — начала XX века. Нарочитая «небрежность» исполнения, стремление ухватить момент и изобразить на полотне первое впечатление появились во Франции, но быстро очаровали и покорили людей искусства всего мира.

Одним из отцов импрессионизма является Клод Моне. Он прожил интересную и насыщенную жизнь. Именно его картина «Впечатление. Восход солнца» дала название импрессионизму.

Приглашаем на лекцию, которая расскажет о знаменитом художнике: его жизни и творчестве.

Мероприятие проходит по предварительной записи.