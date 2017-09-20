афиша
афиша
Регистрация
Клод Моне – человек солнца

Клод Моне – человек солнца

Импрессионизм (от impression — впечатление) — одно из самых крупных течений в искусстве последней трети XIX — начала XX века. Нарочитая «небрежность» исполнения, стремление ухватить момент и изобразить на полотне первое впечатление появились во Франции, но быстро очаровали и покорили людей искусства всего мира.

Одним из отцов импрессионизма является Клод Моне. Он прожил интересную и насыщенную жизнь. Именно его картина «Впечатление. Восход солнца» дала название импрессионизму.

Приглашаем на лекцию, которая расскажет о знаменитом художнике: его жизни и творчестве.

Мероприятие проходит по предварительной записи.

Где и когда?
Музей Спасское
Спасское, Село Спасское, улица Центральная, 4а
20 сентября 2017, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
21 сентября 2017, четверг
10:00
 В календарь
 В календарь
22 сентября 2017, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.