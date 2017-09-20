Клод Моне – человек солнца
Импрессионизм (от impression — впечатление) — одно из самых крупных течений в искусстве последней трети XIX — начала XX века. Нарочитая «небрежность» исполнения, стремление ухватить момент и изобразить на полотне первое впечатление появились во Франции, но быстро очаровали и покорили людей искусства всего мира.
Одним из отцов импрессионизма является Клод Моне. Он прожил интересную и насыщенную жизнь. Именно его картина «Впечатление. Восход солнца» дала название импрессионизму.
Приглашаем на лекцию, которая расскажет о знаменитом художнике: его жизни и творчестве.
Мероприятие проходит по предварительной записи.
Где и когда?
Спасское, Село Спасское, улица Центральная, 4а
20 сентября 2017, среда
10:00
21 сентября 2017, четверг
10:00
22 сентября 2017, пятница
10:00
23 сентября 2017, суббота
10:00
24 сентября 2017, воскресенье
10:00
25 сентября 2017, понедельник
10:00
26 сентября 2017, вторник
10:00
27 сентября 2017, среда
10:00
28 сентября 2017, четверг
10:00
29 сентября 2017, пятница
10:00