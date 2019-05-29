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Загадочный карбон: какие растения росли на Тульской земле 340 миллионов лет назад

Загадочный карбон: какие растения росли на Тульской земле 340 миллионов лет назад

В Краеведческом музее пройдет лекция, посвященная растения, которые были в Тульской области много веков назад. Мероприятие пройдёт на базе Тульского областного краеведческого музея и приурочено к его 100-летию.

Карбон, или каменноугольный период — предпоследний (пятый) геологический период палеозойской эры. Участники встречи узнают о растениях, произраставших на территории Тульской области в это время. В частности, речь пойдёт о болотах и болотных растениях, давших начало веществу тульских бурых углей.

Лекцию прочитает Мосейчик Юлия Владимировна, кандидата геолого-минералогических наук, сотрудника лаборатории палеофлористики Геологического института РАН (г. Москва). Она расскажет, как собирать коллекции ископаемых растений и где можно найти их остатки на территории нашего региона. К слову, если у кого-то есть образцы ископаемых растений — не забудьте захватить их с собой для определения!

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
31 мая 2019, пятница
17:00
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