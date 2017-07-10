Как в старину люди в кремле жили

Экскурсия рассчитана на широкий круг интересующихся историей города Тулы. Маршрут будет проходить через новую постоянную экспозицию музея, расположенную в Музейно-выставочном комплексе. С помощью мультимедийных средств экскурсанты увидят, как строился и восстанавливался Тульский кремль, на примере макета крепости узнают, как выглядел Тульский кремль в XVII веке, познакомятся с подлинными артефактами, найденными на территории крепости во время археологических раскопок.

Формируется группа до 25 человек. Требуется предварительная запись по телефону 31−25−38.

Стоимость участия: взрослые — 250 Р; школьники, пенсионеры, студенты — 150 Р.