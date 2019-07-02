4 июля в Большом зале «Октавы» российская научная журналистка, популяризатор науки и блогер Ася Казанцева прочитает лекцию «Как спорт влияет на мозг?». Ася расскажет, какой вид спорта наиболее эффективен для развития мозга и сколько нужно двигаться, чтобы благотворные эффекты были заметны. Спикер также поделится последними исследованиями по теме и ответит на вопросы гостей.

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Кроме всего прочего, прямо на лекции можно будет купить все три книги Аси: «Кто бы мог подумать!», «В интернете кто-то неправ!» и последнюю, недавно изданную ее работу под названием «Мозг материален».

Вход по предварительной регистрации.

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