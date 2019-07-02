афиша
афиша
Регистрация
Как спорт влияет на мозг?

Как спорт влияет на мозг?

4 июля в Большом зале «Октавы» российская научная журналистка, популяризатор науки и блогер Ася Казанцева прочитает лекцию «Как спорт влияет на мозг?». Ася расскажет, какой вид спорта наиболее эффективен для развития мозга и сколько нужно двигаться, чтобы благотворные эффекты были заметны. Спикер также поделится последними исследованиями по теме и ответит на вопросы гостей.
?
Кроме всего прочего, прямо на лекции можно будет купить все три книги Аси: «Кто бы мог подумать!», «В интернете кто-то неправ!» и последнюю, недавно изданную ее работу под названием «Мозг материален».

Вход по предварительной регистрации.
?

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
4 июля 2019, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.