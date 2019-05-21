Английская среда: Как найти луч света в темном царстве переводческой профессии
Очередное занятие языкового клуба в «Типографии» пройдет в формате лекции-обсуждения.
Посетители узнают как войти в профессию переводчика и какие препятствия ждут на этом пути. Эта лекция будет полезна для студентов кафедры переводоведения, да и просто для всех, кто хочет заниматься переводческой деятельностью.
О профессии переводчика расскажет Юлия Калачева — выпускница факультета иностранных языков ТГПУ им.
Вход свободный добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 мая 2019, среда
19:00