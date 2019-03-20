Из истории епифанского купечества

Епифанский музей и краевед-исследователь Сергей Васильевич Кусакин приглашают на лекцию о предпринимательстве бывшего уездного центра — Епифани.

На встрече будут озвучены интересные факты из истории системы откупов различных государственных сборов, формирования и развития епифанского купечества, о торговле и промышленности. Интересны и биографии епифанских купцов, внесших огромный вклад в развитие «столицы» Куликова поля. Отдельный разговор пойдет об их службе на выборных должностях в органах городского и общественного управления.

Подробная информация по телефону: +7 (48735) 7−22−65 или e-mail: epifan@kulpole.ru .

Стоимость билета — 100 рублей.