История развития театрального искусства
В Выставочном зале состоится познавательная встреча в рамках Года театра. Театр — одно из древнейших искусств, истоки которого относятся к первобытному обществу. Он возник из народных охотничьих и земледельческих игр, носящих магический характер.
Участники узнают, как зарождалось театральное искусство в Древней Греции и осмыслялось античными философами и драматургами. Кроме того, организаторы расскажут о развитии древнегреческой традиции в Западной Европе и России.
Стоимость: Взрослые — 130 рублей, пенсионеры — 60 рублей, студенты — 70 рублей.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
21 марта 2019, четверг
18:00