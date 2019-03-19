История развития театрального искусства

В Выставочном зале состоится познавательная встреча в рамках Года театра. Театр — одно из древнейших искусств, истоки которого относятся к первобытному обществу. Он возник из народных охотничьих и земледельческих игр, носящих магический характер.

Участники узнают, как зарождалось театральное искусство в Древней Греции и осмыслялось античными философами и драматургами. Кроме того, организаторы расскажут о развитии древнегреческой традиции в Западной Европе и России.

Стоимость: Взрослые — 130 рублей, пенсионеры — 60 рублей, студенты — 70 рублей.