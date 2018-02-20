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Искусство Германии XV века

Искусство Германии XV века

XV век - время, когда искусство ещё тесно связано с церковью, поэтому главное место в живописи немецких мастеров занимает алтарный образ.  

Однако несмотря на церковные каноны, в живописи этого времени наблюдаются значительные изменения. Многие евангельские герои приобрели реальных прототипов из людей, окружающих живописца, сюжеты же стали насыщаться жанровыми подробностями.   

В рамках лекции вы сможете полюбоваться произведениями немецких художников данного периода и познакомиться с особенностями их творчества. 

Стоимость: 100Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
24 февраля 2018, суббота
10:30
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