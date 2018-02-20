Искусство Германии XV века
XV век - время, когда искусство ещё тесно связано с церковью, поэтому главное место в живописи немецких мастеров занимает алтарный образ.
Однако несмотря на церковные каноны, в живописи этого времени наблюдаются значительные изменения. Многие евангельские герои приобрели реальных прототипов из людей, окружающих живописца, сюжеты же стали насыщаться жанровыми подробностями.
В рамках лекции вы сможете полюбоваться произведениями немецких художников данного периода и познакомиться с особенностями их творчества.
Стоимость: 100Р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
24 февраля 2018, суббота
10:30