Искусство Германии XV века

XV век - время, когда искусство ещё тесно связано с церковью, поэтому главное место в живописи немецких мастеров занимает алтарный образ.

Однако несмотря на церковные каноны, в живописи этого времени наблюдаются значительные изменения. Многие евангельские герои приобрели реальных прототипов из людей, окружающих живописца, сюжеты же стали насыщаться жанровыми подробностями.



В рамках лекции вы сможете полюбоваться произведениями немецких художников данного периода и познакомиться с особенностями их творчества.

Стоимость: 100Р.