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Художественный текстиль: «Цветы»

Художественный текстиль: «Цветы»

В Тульском художественном музее пройдет мастер-класс по художественному текстилю на тему «цветы». Участники занятия научатся видеть, понимать и переносить на ткань неповторимые очертания и краски садовых и полевых цветов.

Стоимость: взрослый — 250 р., детский — 120 р.

 

Художественный текстиль — один из видов декоративно-прикладного искусства, связанный с художественной обработкой волокна. Он подразумевает не только создание тканей, но и их отделку. Если вы освоити азы росписи по ткани, сможете всегда создавать уникальные авторские вещи по собственному дизайну. Заинтересовало? Тогда присоединяйтесь! А научит вас тульский художник и дизайнер Галина Супрун. При благоприятных погодных условиях занятия пройдут на свежем воздухе!

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
2 июня 2019, воскресенье
15:00
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