Художественный текстиль: «Цветы»
В Тульском художественном музее пройдет мастер-класс по художественному текстилю на тему «цветы». Участники занятия научатся видеть, понимать и переносить на ткань неповторимые очертания и краски садовых и полевых цветов.
Стоимость: взрослый — 250 р., детский — 120 р.
Художественный текстиль — один из видов декоративно-прикладного искусства, связанный с художественной обработкой волокна. Он подразумевает не только создание тканей, но и их отделку. Если вы освоити азы росписи по ткани, сможете всегда создавать уникальные авторские вещи по собственному дизайну. Заинтересовало? Тогда присоединяйтесь! А научит вас тульский художник и дизайнер Галина Супрун. При благоприятных погодных условиях занятия пройдут на свежем воздухе!
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
2 июня 2019, воскресенье
15:00