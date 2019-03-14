Вячеслав Грязнов. Русские фантазии
…не только виртуоз, но и незаурядный музыкант, тонко чувствующий природу инструмента и умеющий «вытянуть» из него самые сокровенные нюансы. Рояль в этот вечер превратился в настоящий оркестр. (Газета «Культура»)
Он никогда не прибегает к стереотипам. Поэтому он может быть выдающимся пианистом. (Нода Минору, Япония)
Безусловно, Вячеслав Грязнов — одно из интереснейших явлений современного пианизма. (Журнал «Музыкальная жизнь»)
Так пишут о солисте Московской филармонии, лауреате международных конкурсов Вячеславе Грязнове, пресса и критики. Еще более эмоциональны отзывы обычных слушателей и это неслучайно: молодой, современный в полном смысле этого слова классический пианист Вячеслав Грязнов умеет восхитить не только своим исполнительским искусством, но и как автор разнообразных концертных обработок, стремительно набирающих популярность в мире. С 2014 года транскрипции Вячеслава Грязнова публикуются ведущими издательствами в сфере современной академической музыки (Schott Music, Германия; «Дека-ВС», Россия).
Помимо активной концертной и композиторской деятельности, Вячеслав Грязнов преподает в Московской консерватории (где он получил свое музыкальное образование) в качестве ассистента профессора Ю. Слесарева и является приглашенным профессором в Университете Сакуё (Kurashiki Sakuyo University of Science and Arts), Япония.
Вячеслав Грязнов (фортепиано), Россия-США.
В программе:
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С. В. Рахманинов. 10 прелюдий ор. 23
- Итальянская полька.
- Авторские переложения В. Грязнова для фортепиано:
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А. П. Бородин. Ноктюрн для струнного квартета № 2
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П. И. Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»
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С. В. Рахманинов. Романсы «Здесь хорошо», «Вокализ».
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М. И. Глинка. Вальс- фантазия