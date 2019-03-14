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Вячеслав Грязнов. Русские фантазии

Вячеслав Грязнов. Русские фантазии

…не только виртуоз, но и незаурядный музыкант, тонко чувствующий природу инструмента и умеющий «вытянуть» из него самые сокровенные нюансы. Рояль в этот вечер превратился в настоящий оркестр. (Газета «Культура»)

Он никогда не прибегает к стереотипам. Поэтому он может быть выдающимся пианистом. (Нода Минору, Япония)

Безусловно, Вячеслав Грязнов — одно из интереснейших явлений современного пианизма. (Журнал «Музыкальная жизнь»)

Так пишут о солисте Московской филармонии, лауреате международных конкурсов Вячеславе Грязнове, пресса и критики. Еще более эмоциональны отзывы обычных слушателей и это неслучайно: молодой, современный в полном смысле этого слова классический пианист Вячеслав Грязнов умеет восхитить не только своим исполнительским искусством, но и как автор разнообразных концертных обработок, стремительно набирающих популярность в мире. С 2014 года транскрипции Вячеслава Грязнова публикуются ведущими издательствами в сфере современной академической музыки (Schott Music, Германия; «Дека-ВС», Россия).

Помимо активной концертной и композиторской деятельности, Вячеслав Грязнов преподает в Московской консерватории (где он получил свое музыкальное образование) в качестве ассистента профессора Ю. Слесарева и является приглашенным профессором в Университете Сакуё (Kurashiki Sakuyo University of Science and Arts), Япония.

Вячеслав Грязнов (фортепиано), Россия-США.

В программе:

  • С. В. Рахманинов. 10 прелюдий ор. 23
  • Итальянская полька.
  • Авторские переложения В. Грязнова для фортепиано:
  • А. П. Бородин. Ноктюрн для струнного квартета № 2
  • П. И. Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»
  • С. В. Рахманинов. Романсы «Здесь хорошо», «Вокализ».
  • М. И. Глинка. Вальс- фантазия

За 40 минут до начала концерта, в фойе второго этажа филармонии, состоится встреча со зрителями в рамках проекта «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОНЦЕРТУ».

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
9 апреля 2019, вторник
18:30
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