Вячеслав Грязнов. Русские фантазии

…не только виртуоз, но и незаурядный музыкант, тонко чувствующий природу инструмента и умеющий «вытянуть» из него самые сокровенные нюансы. Рояль в этот вечер превратился в настоящий оркестр. (Газета «Культура»)

Он никогда не прибегает к стереотипам. Поэтому он может быть выдающимся пианистом. (Нода Минору, Япония)

Безусловно, Вячеслав Грязнов — одно из интереснейших явлений современного пианизма. (Журнал «Музыкальная жизнь»)

Так пишут о солисте Московской филармонии, лауреате международных конкурсов Вячеславе Грязнове, пресса и критики. Еще более эмоциональны отзывы обычных слушателей и это неслучайно: молодой, современный в полном смысле этого слова классический пианист Вячеслав Грязнов умеет восхитить не только своим исполнительским искусством, но и как автор разнообразных концертных обработок, стремительно набирающих популярность в мире. С 2014 года транскрипции Вячеслава Грязнова публикуются ведущими издательствами в сфере современной академической музыки (Schott Music, Германия; «Дека-ВС», Россия).

Помимо активной концертной и композиторской деятельности, Вячеслав Грязнов преподает в Московской консерватории (где он получил свое музыкальное образование) в качестве ассистента профессора Ю. Слесарева и является приглашенным профессором в Университете Сакуё (Kurashiki Sakuyo University of Science and Arts), Япония.

Вячеслав Грязнов (фортепиано), Россия-США.

В программе:

С. В. Рахманинов . 10 прелюдий ор. 23

. 10 прелюдий ор. 23 Итальянская полька.

Авторские переложения В. Грязнова для фортепиано:

А. П. Бородин . Ноктюрн для струнного квартета № 2

. Ноктюрн для струнного квартета № 2 П. И. Чайковский . Вальс цветов из балета «Щелкунчик»

. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» С. В. Рахманинов . Романсы «Здесь хорошо», «Вокализ».

. Романсы «Здесь хорошо», «Вокализ». М. И. Глинка . Вальс- фантазия

За 40 минут до начала концерта, в фойе второго этажа филармонии, состоится встреча со зрителями в рамках проекта «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОНЦЕРТУ».