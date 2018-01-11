6 марта в Концертном зале Тульской филармонии, по доброй традиции, выступит певец и композитор Владимир Цветаев с праздничной программой! Артиста недаром называют самым лиричным и обаятельным певцом России. Зрители убеждаются в этом каждый раз, приходя на его концерты, которые отличаются неповторимой атмосферой домашнего уюта и теплоты, радостного и доверительно-непосредственного взаимного общения. В программе прозвучат самые любимые Вами песни из репертуара артиста, а также премьеры шлягеров из нового альбома.

И как всегда, в шоу принимают участие поэт, композитор Василий Попов (автор хитов, исполняемых Владимиром Цветаевым) и группа «Век».

Владимир Цветаев и Василий Попов — имена в российской (и не только) популярной музыке известные. Владимир в качестве певца имеет звания Лауреата престижных музыкальных конкурсов. Он является неоднократным участником телевизионного музыкального фестиваля «Песня года», в его багаже семь сольных дисков, в том числе «Пой, пой!», «Леди Любовь», «Там, где кончаются звёзды»…

Каждому зрителю в подарок от Цветаева и Попова новый диск!