Артисты Тульской областной филармонии преставят программу «Весенняя рапсодия». Музыкальные пейзажи и лирические откровения, глубокие чувства и легкомысленное кокетство, юность и нежность, страсть и порыв, воплощённые в ариях из опер, романсах, фортепианной музыке русских и зарубежных композиторов будут на все голоса воспевать весну!

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Вячеслав СЛАДКОВ (баритон);

Галина ВОЛКОВА (фортепиано);

Татьяна ДЁМИНА (сопрано);

Диана ПРИЛУКОВА (меццо-сопрано);

Светлана ШПАГИНА (лирико-колоратурное сопрано);

Концертмейстер — Марина ВОРОНИНА (фортепиано).

Стоимость: 100 р.