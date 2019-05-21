Весенняя рапсодия
Артисты Тульской областной филармонии преставят программу «Весенняя рапсодия». Музыкальные пейзажи и лирические откровения, глубокие чувства и легкомысленное кокетство, юность и нежность, страсть и порыв, воплощённые в ариях из опер, романсах, фортепианной музыке русских и зарубежных композиторов будут на все голоса воспевать весну!
Исполнители:
Заслуженный артист РФ Вячеслав СЛАДКОВ (баритон);
Галина ВОЛКОВА (фортепиано);
Татьяна ДЁМИНА (сопрано);
Диана ПРИЛУКОВА (меццо-сопрано);
Светлана ШПАГИНА (лирико-колоратурное сопрано);
Концертмейстер — Марина ВОРОНИНА (фортепиано).
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
22 мая 2019, среда
15:30