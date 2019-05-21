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Весенняя рапсодия

Весенняя рапсодия

Артисты Тульской областной филармонии преставят программу «Весенняя рапсодия». Музыкальные пейзажи и лирические откровения, глубокие чувства и легкомысленное кокетство, юность и нежность, страсть и порыв, воплощённые в ариях из опер, романсах, фортепианной музыке русских и зарубежных композиторов будут на все голоса воспевать весну!

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Вячеслав СЛАДКОВ (баритон);

Галина ВОЛКОВА (фортепиано);

Татьяна ДЁМИНА (сопрано);

Диана ПРИЛУКОВА (меццо-сопрано);

Светлана ШПАГИНА (лирико-колоратурное сопрано);

Концертмейстер — Марина ВОРОНИНА (фортепиано).

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
22 мая 2019, среда
15:30
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