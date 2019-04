Трибьют - шоу Red Hot Chili Peppers

Трибьют-коллектив «ГКЧП» исполнит на сцене Harat's pub любимые хиты легендарных Red Hot Chili Peppers.

Эта группа, основана в 2011 году молодыми, но в тоже время опытными музыкантами, каждый из которых постарался целиком погрузиться в дух и манеру исполнения участников «RHCP» и проникнуться атмосферой музыки этого уникального коллектива.

17 июня 2016 года, группа ГКЧП получила официальное разрешение на исполнение композиций Red Hot Chili Peppers от правообладателей — компании Warner Music Russia. Теперь группа является официальным российским трибьютом RHCP.

Неповторимая энергетика, драйвовые гитарные рифы, взрывные биты композиций, фейерверк эмоций и великолепный вокал — все это сочетают в себе живые выступления первого в России трибьюта RHCP. Так же, стоит отметить внешнее сходство музыкантов со своими прототипами. Всё это вкупе, создаёт особую «перечную» атмосферу на концертах группы!



На сегодняшний день группа признана лучшим трибьютом Red Hot Chili Peppers в Европе.

Вход свободный, бронирование столов по тел.: 525 — 025

Репертуар «ГКЧП» представляет собой наилучший синтез композиций «RHCP» (включая композиции, которые никогда не исполняются на концертах оригинальной группой), заряжая аудиторию своей нескончаемой энергией и позитивом. На данный момент группа исполняет более 50 композиций RHCP, среди которых минимум 20 известнейших хитов, таких как: Californication, Can't Stop, Dani California, Under The Bridge, By The Way, Tell Me Baby, Scar Tissue, Around The World, Otherside и т. д.

«ГКЧП» уже завоевали сердца тысяч поклонников в России и странах СНГ, выступая на приоритетных площадках и собирая большую аудиторию. Группа так же была приглашена на официальное pre-party концерта «RHCP» в России, которую проводило радио «Maximum».