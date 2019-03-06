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Трибьют-шоу Фрэнка Синатры

Трибьют-шоу Фрэнка Синатры

По независящим от Myslo-кассы причинам, трибьют-шоу отменяется. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

Первое в России трио джазовых музыкантов старой школы представляют джазовый весенний концерт!

Трибьют-шоу Фрэнка Синатра порадует всех поклонников творчества великого музыканта, а также просто неравнодушных к джазу.
12 апреля пятничным вечером гостей порадует живая джазовая программа с профессиональным исполнением в самом ирландском пабе Тулы. Порадуйте себя трибьютом Фрэнка Синатра!

Трио-Джаз:
Игорь Молчанов — фортепиано
Григорий Мальян — контрабас
Алексей Гагарин — ударные

Бронирование столов: 525 — 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
12 апреля 2019, пятница
20:00
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