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Толстовские балы

Толстовские балы

Дом Дворянского собрания совместно с историческим обществом «Бал в русской усадьбе» приглашают вас на светский раут в атмосфере дворянского бала XIX века.

В программе:

  • мастер-класс под руководством А. Б. Семилеткина, в котором гости ознакомятся с этикетом 50−60х годов 19 столетия, особенностями мужского и женского костюма и языком веера
  • интерактивно-танцевальная программа на основе бальных танцев, характерных эпохе 19 века
  • музыкальные произведения и романсы в исполнении артистов Тульской филармонии

Встреча в стилистике бала, позволит окунуться в эпоху дворянского собрания, где праздником правят элегантность, красота и благородство. Для погружения в атмосферу светского раута гости приглашаются в вечерних нарядах XIX и ХХI века.

Билеты 300 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
26 февраля 2017, воскресенье
12:00
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