Толстовские балы

Дом Дворянского собрания совместно с историческим обществом «Бал в русской усадьбе» приглашают вас на светский раут в атмосфере дворянского бала XIX века.

В программе:

мастер-класс под руководством А. Б. Семилеткина , в котором гости ознакомятся с этикетом 50−60х годов 19 столетия, особенностями мужского и женского костюма и языком веера

, в котором гости ознакомятся с этикетом 50−60х годов 19 столетия, особенностями мужского и женского костюма и языком веера интерактивно-танцевальная программа на основе бальных танцев, характерных эпохе 19 века

музыкальные произведения и романсы в исполнении артистов Тульской филармонии

Встреча в стилистике бала, позволит окунуться в эпоху дворянского собрания, где праздником правят элегантность, красота и благородство. Для погружения в атмосферу светского раута гости приглашаются в вечерних нарядах XIX и ХХI века.

Билеты 300 Р.