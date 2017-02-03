Толстовские балы
Дом Дворянского собрания совместно с историческим обществом «Бал в русской усадьбе» приглашают вас на светский раут в атмосфере дворянского бала XIX века.
В программе:
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мастер-класс под руководством
А. Б. Семилеткина, в котором гости ознакомятся с этикетом 50−60х годов 19 столетия, особенностями мужского и женского костюма и языком веера
- интерактивно-танцевальная программа на основе бальных танцев, характерных эпохе 19 века
- музыкальные произведения и романсы в исполнении артистов Тульской филармонии
Встреча в стилистике бала, позволит окунуться в эпоху дворянского собрания, где праздником правят элегантность, красота и благородство. Для погружения в атмосферу светского раута гости приглашаются в вечерних нарядах XIX и ХХI века.
Билеты 300 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
26 февраля 2017, воскресенье
12:00