В Типографии пройдет специальный концерт из серии «Джаз-клуб». На сцене выступит швейцарско-немецкий пост-джазовый квартет The Great Harry Hillman.

Nils Fischer (духовые)

David Koch (гитара)

Samuel Huwyler (бас)

Dominik Mahnig (ударные)

Швейцарско-немецкий пост-джазовый квартет посвящён американскому атлету, взявшему в 1904 году три золотые олимпийские медали в беге, преимущественно с препятствиями.

Как пишут критики — в их музыке достаточно и джаза, и рока, и свободной импровизации, их звучание негромко (но мощно), а их взаимодействие позволяет им взорваться по-настоящему, если таково веление момента, но по большей части они предпочитают гипнотизировать слушателя продуманной сложностью музыкальной конструкции.



Всё это — высший эшелон европейского джазового образования, педагоги, успешно совмещающие обучение студентов с собственной успешной карьерой в достаточно разноплановых подвидах современного джаза: Курт Розенвинкель, Франк Мёбус, Хейри Канциг, Урс Ляймгрубер, Вольфганг Цвиауэр.

Стоимость: 300−500 р.