Старая пластинка

В Камерном зале Дворянского собрания состоится онлайн-трансляция из Концертного зала им. С. В. Рахманинова Московской государственной филармонии в рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал». Играет Российский государственный симфонический оркестр кинематографии (дирижер — народный артист Российской Федерации Сергей Скрипка) и группа «Республика».

Ведущие: режиссёр концерта Сергей Капков и Александр Плющев.

Видеомонтаж — Екатерина Кудина.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, один из старейших отечественных коллективов, ведет свою историю со времён «Великого немого». Однажды, в сентябре 1924 года в знаменитом московском кинотеатре «Арс» на Тверской место перед экраном занял не пианист-тапер, а оркестр. Такое музыкальное сопровождение фильмов имело успех у зрителей, и вскоре коллектив, которым руководил композитор и дирижер Д. С. Блок , стал играть на сеансах и в других кинозалах. Отныне и навсегда судьба этого оркестра была связана с кинематографом.

Музыка шла рука об руку с кино с самого его рождения, с первого сеанса братьев Люмьер в 1895 году. С Оркестром кинематографии сотрудничали и продолжают сотрудничать все известные отечественные композиторы — Исаак Дунаевский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, София Губайдулина, Андрей Петров, Родион Щедрин, Андрей Эшпай, Гия Канчели, Эдуард Артемьев, Геннадий Гладков, Владимир Дашкевич, Евгений Дога и другие.

В 90-е годы оркестр возглавил его нынешний художественный руководитель и главный дирижер Сергей Иванович Скрипка, сумевший сохранить коллектив и поддержать его высокий исполнительский уровень. Сергей Скрипка входит в состав двух российских киноакадемий — «НИКА» и «Золотой орел», является членом Союза кинематографистов России. Музыкант удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1993), «Народный артист Российской Федерации» (1998), звания Почетного гражданина г. Жуковского (2004), а также Премии Правительства России в области культуры (2010). В 2016 году указом президента С. Скрипка награжден орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Группа «Республика» — вокальный квартет, являющийся поп-группой, вокальным шоу и кавер-группой одновременно. В составе коллектива — молодые талантливые певцы Сергей Лашманов, Михаил Панферов, Галина Баласиева и Полина Цветкова. «Республика» — обладатель двух премий «Шансон года» и призер фестиваля «Пять звезд».

В репертуаре ансамбля — оригинальные произведения, огромное количество хитов мировой эстрады и песен народов мира (русских, украинских, еврейских, азербайджанских, армянских, грузинских и других). Являясь ярким интерпретатором и исполнителем советских песен, группа «Республика» активно сотрудничает с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

Коллектив много гастролирует, выступая в городах России, Великобритании, Австрии, Греции, Испании, Израиля, Латвии, Эстонии, Украины, США и других стран.

В программе: Музыка И. Дунаевского, Ч. Чаплина, Г. Уоррена, Г. Стотхарта, И. Штрауса, А. Петрова, А. Зацепина, А. Рыбникова, А. Пахмутовой, М. Воловаца, М. Дунаевского, Г. Гладкова, Дж. Уотта, Э. Грига, из кинофильмов «Весёлые ребята», «Новые времена», «Серенада солнечной долины», «Мост Ватерлоо», «Большой вальс», «Путь к причалу», «Кавказская пленница», «Служебный роман», «Женщина, которая поёт», «Приключения Буратино», «Баллада о спорте», «Карнавал», из мультфильмов «Старая пластинка», «По следам бременских музыкантов», «Три поросёнка», «Гномы и горный король» и не только из кино…

Цена билета: 50 Р.