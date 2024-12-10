SQWOZ BAB
12 декабря в Concert Hall выступит SQWOZ BAB.
Марат SQWOZ BAB - единственный в мире артист с огромным количеством лысеющих братьев, автор гимна троечников и человек переосмысливший анекдот про тракториста. На концертах такого человека в слэме участвуют только красивые и вкусно пахнущие люди, а лифчики кидают не на сцену, а со сцены.
Большая программа, громкие хиты, старые любимые шлягеры, свежие треки и куда без сюрпризов?!
Стоимость: от 2500 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
12 декабря 2024, четверг
19:00
31 мая - 14 декабря
1 июня - 15 декабря
5 - 18 декабря
11 - 25 декабря
5 - 18 декабря
5 - 13 декабря