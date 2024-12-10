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SQWOZ BAB

SQWOZ BAB

12 декабря в Concert Hall выступит SQWOZ BAB.

Марат SQWOZ BAB - единственный в мире артист с огромным количеством лысеющих братьев, автор гимна троечников и человек переосмысливший анекдот про тракториста. На концертах такого человека в слэме участвуют только красивые и вкусно пахнущие люди, а лифчики кидают не на сцену, а со сцены.

Большая программа, громкие хиты, старые любимые шлягеры, свежие треки и куда без сюрпризов?!

Стоимость: от 2500 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
12 декабря 2024, четверг
19:00
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