Спасибо, РыцарныеРыцари, HSV

В Туле выступят московские группы «Спасибо», «РыцарныеРыцари» и казанцы Harajiev Smokes Virginia.

«Спасибо» — одна из самых ярких групп столичной инди-сцены. Арт-рокеры, экспериментирующие с шугейзом, металлом, психоделикой, классическим роком и даже эмо, уже успели обзавестись яркой концертной биографией, включающей выступления на самых заметных отечественных и европейских фестивалях и несколько туров по России. «Спасибо» презентуют в туре новый альбом «Навсегда».

Московский дуэт РыцарныеРыцари — единственный в своем роде коллектив, исполняющий рингтон-панк и новый русский рейв одновременно. В «Горящем туре» РР представят свой дебютный альбом «ТАЙГЕР ФОРС», наполненный историями о туннельных змеях, непрошеных гостях и непреодолимых чувствах.

Казанцы Harajiev Smokes Virginia исполняют искренний и нескучный инди-рок на русском языке. За плечами у группы несколько больших туров по стране, концерты в Европе и выступления на крупных фестивалях. На предстоящих концертах HSV выступят с клавишником, сыграют песни разных лет и новые композиции.

Билеты 300 Р.