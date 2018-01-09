12 января тульский ХЭ посетит один из самых веселых, добрых, непредсказуемых и очень смешных коллективов — Шиз-оркестр «Каша»!

Каждое их выступление это всегда яркое и незабываемое событие с неизменно положительными отзывами и неуклонным ростом числа поклонников!

Шиз-оркестр «КАША» — уникальное музыкально-юмористическое явление самарского происхождения, чьё творчество, хоть и называется «хулиганством», всегда вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.

Музыкальное направление: неожиданные версии российских и мировых хитов. Веселая мешанина различных музыкальных жанров, стилей и направлений, исполненная профессионально, энергично, «живьём» и с интеллигентным юмором.

Вход свободный. Бронь столов по телефону 525−025.