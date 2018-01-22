Щенки
«Щенки» — это грязный, сырой, нарочито однообразный пост-панк от петербургского многостаночника Феликса Бондарева, известного по Red Samara Automobile Club, и Максима Моисеева, читающего рэп в составе группы «Он юн».
Необычное звучание и экспрессивные тексты "Щенков" отметило уже даже издание Rolling Stone. Несмотря на легкость текстов, все их песни несут в себе историю с продуманным сюжетом и лирическим героем, который совершает порой глупые поступки, поддавшись своим эмоциям.
Билеты 500 Р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 февраля 2018, суббота
20:00