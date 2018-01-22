«Щенки» — это грязный, сырой, нарочито однообразный пост-панк от петербургского многостаночника Феликса Бондарева, известного по Red Samara Automobile Club, и Максима Моисеева, читающего рэп в составе группы «Он юн».

Необычное звучание и экспрессивные тексты "Щенков" отметило уже даже издание Rolling Stone. Несмотря на легкость текстов, все их песни несут в себе историю с продуманным сюжетом и лирическим героем, который совершает порой глупые поступки, поддавшись своим эмоциям.

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