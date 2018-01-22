афиша
афиша
Регистрация
Щенки

Щенки

«Щенки» — это грязный, сырой, нарочито однообразный пост-панк от петербургского многостаночника Феликса Бондарева, известного по Red Samara Automobile Club, и Максима Моисеева, читающего рэп в составе группы «Он юн».

Необычное звучание и экспрессивные тексты "Щенков" отметило уже даже издание Rolling Stone. Несмотря на легкость текстов, все их песни несут в себе историю с продуманным сюжетом и лирическим героем, который совершает порой глупые поступки, поддавшись своим эмоциям.

Билеты 500 Р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 февраля 2018, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.