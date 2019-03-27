афиша
афиша
Регистрация
Джазовый вечер Сергея Манукяна

Джазовый вечер Сергея Манукяна

В ресторане «Пряности и Радости» состоится джазовый вечер легендарного исполнителя Сергея Манукяна. Недавно музыкант стал финалистом первого сезона «Голос 60+".

Схема зала:

 

 

Ему рукоплещут ценители джаза во всех странах мира!
Его музыка- это страсть!
Его тембр голоса характерен и узнаваем!
Его выступления — это особая магия! Остроумный и чувственный.

Приглашаем ценителей настоящего джаза и любителей инструментального вокала посетить этот творческий вечер!

 

Где и когда?
Пряности и Радости, ресторан
Тула, улица Октябрьская, 1д
12 апреля 2019, пятница
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.