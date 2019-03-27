Джазовый вечер Сергея Манукяна

В ресторане «Пряности и Радости» состоится джазовый вечер легендарного исполнителя Сергея Манукяна. Недавно музыкант стал финалистом первого сезона «Голос 60+".

Схема зала:

Ему рукоплещут ценители джаза во всех странах мира!

Его музыка- это страсть!

Его тембр голоса характерен и узнаваем!

Его выступления — это особая магия! Остроумный и чувственный.



Приглашаем ценителей настоящего джаза и любителей инструментального вокала посетить этот творческий вечер!