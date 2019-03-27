Джазовый вечер Сергея Манукяна
В ресторане «Пряности и Радости» состоится джазовый вечер легендарного исполнителя Сергея Манукяна. Недавно музыкант стал финалистом первого сезона «Голос 60+".
Схема зала:
Ему рукоплещут ценители джаза во всех странах мира!
Его музыка- это страсть!
Его тембр голоса характерен и узнаваем!
Его выступления — это особая магия! Остроумный и чувственный.
Приглашаем ценителей настоящего джаза и любителей инструментального вокала посетить этот творческий вечер!
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 1д
12 апреля 2019, пятница
20:00