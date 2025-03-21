Новый сезон Оружейной лиги КВН и концерт «Гудтаймс»: выходные в Туле

А еще лекция про искусственный интеллект и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Когда: 23 марта, воскресенье, 16.00. Где: 4-й корпус ТГПУ им. Толстого.

Вход бесплатный. Нужна регистрация на место: ссылка на регистрацию.



23 марта в актовом зале педуниверситета стартует новый сезон Оружейной лиги КВН. Гудтаймс Когда: 22, 23 марта, суббота–воскресенье, 20.00. Где: MINI by Concert Hall.



22 и 23 марта в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Гудтаймс». Искусственный и естественный интеллект. Магия генеративного ИИ Когда: 22 марта, суббота, 18.00. Где: Кластер «Октава».



22 марта в «Октаве» пройдет лекция Дмитрия Сошникова «Искусственный и естественный интеллект. Магия генеративного ИИ». Открытый микрофон Когда: 21 марта, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

21 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино? Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.