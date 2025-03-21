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Новый сезон Оружейной лиги КВН и концерт «Гудтаймс»: выходные в Туле

Новый сезон Оружейной лиги КВН и концерт «Гудтаймс»: выходные в Туле

А еще лекция про искусственный интеллект и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Новый сезон Оружейной лиги КВН

Когда: 23 марта, воскресенье, 16.00.

Где: 4-й корпус ТГПУ им. Толстого.
Вход бесплатный. Нужна регистрация на место: ссылка на регистрацию.

Новый сезон Оружейной лиги КВН

23 марта в актовом зале педуниверситета стартует новый сезон Оружейной лиги КВН.

 

Гудтаймс

Когда: 22, 23 марта, суббота–воскресенье, 20.00.

Где: MINI by Concert Hall.

Гудтаймс

22 и 23 марта в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Гудтаймс».

 

Искусственный и естественный интеллект. Магия генеративного ИИ

Когда: 22 марта, суббота, 18.00.

Где: Кластер «Октава».

Искусственный и естественный интеллект. Магия генеративного ИИ

22 марта в «Октаве» пройдет лекция Дмитрия Сошникова «Искусственный и естественный интеллект. Магия генеративного ИИ».

 

Открытый микрофон

Когда: 21 марта, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

21 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

а что в кино?

Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

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Автор:
сегодня, в 14:52 0
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