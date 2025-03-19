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Новый сезон Оружейной лиги КВН

Новый сезон Оружейной лиги КВН

23 марта в актовом зале педуниверситета стартует новый сезон Оружейной лиги КВН.

Новые команды, неожиданные камбэки, потрясающая атмосфера и любимый зритель! Ведущая игры: Екатерина Иванова (команда КВН «Сборная бывших» Высшая лига КВН). 

Вход бесплатный. Нужна регистрация на место: ссылка на регистрацию.

Где и когда?
ТГПУ им. Л. Толстого. Корпус №4
Тула , г. Тула, проспект Ленина, 125
23 марта 2025, воскресенье
16:00
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23 марта, воскресенье 00:00
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27 февраля - 26 марта
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8 - 26 марта
Кинотеатр (Суворов)
Пальма-2
16 - 26 марта
Алмаз Синема
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