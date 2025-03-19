Новый сезон Оружейной лиги КВН
23 марта в актовом зале педуниверситета стартует новый сезон Оружейной лиги КВН.
Новые команды, неожиданные камбэки, потрясающая атмосфера и любимый зритель! Ведущая игры: Екатерина Иванова (команда КВН «Сборная бывших» Высшая лига КВН).
Вход бесплатный. Нужна регистрация на место: ссылка на регистрацию.
Где и когда?
Тула , г. Тула, проспект Ленина, 125
23 марта 2025, воскресенье
16:00
23 марта, воскресенье 00:00
17 августа - 26 марта 2023
12 - 26 марта
27 февраля - 26 марта
8 - 26 марта
16 - 26 марта