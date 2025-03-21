22 марта в «Октаве» пройдет лекция Дмитрия Сошникова «Искусственный и естественный интеллект. Магия генеративного ИИ».

И если вы думаете, что искусственный интеллект — это что-то далекое и сложное, то вот вам факт: он уже влияет на вашу жизнь больше, чем кажется. И вопрос не в том, использовать или нет, а в том, кто научится работать с ним.

Дмитрий — эксперт, который умеет просто объяснять сложные вещи. Эта лекция — возможность разобраться в теме и не остаться в стороне от будущего.