Выбор сердцем: как выбрать профессию, которая зажжет твою душу

А вы знали, что только около трети подростков (31%) в возрасте от 14 до 17 лет твердо определились с выбором будущей профессии? Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Проходить подростковый период и так не просто, а тут еще и профессию приходиться выбирать! В 15-18 лет данная проблема приобретает вселенский масштаб. Я пишу эту статью, чтобы помочь подросткам, которые тоже столкнулись с трудностью выбора профессии.

Каждый ребенок, школьник или даже иногда студент задается вопросом: «А кем я хочу быть?» Правда, у всех этих категорий трактовка данного вопроса будет разная, однако суть одна и та же. Самая основная проблема, на мой взгляд, это неопределенность. Зачастую это может быть связано с тем, что у молодежи довольно много увлечений и порой очень трудно определиться: «А какое именно из них может стать для меня чем-то большим, чем просто хобби?» Поделюсь своим опытом: за свои 17 лет я перепробовала более 10 хобби, включая спорт, творчество и языки. И на удивление, в каждой сфере рассматривала себя как представителя профессии. После этого родители с каждым днем все меньше верили в мою стабильность. В итоге я выбрала ту сферу, в которую меня случайно «затянуло» в детстве. И это, кстати, было моим первым увлечением.

В силу возраста у меня нет богатого опыта, но я хочу дать вам один совет, который, на мой взгляд, будет полезным, если вы столкнулись с похожей проблемой: попробуйте окунуться в эту сферу настолько глубоко, насколько это возможно, узнайте все нюансы профессии. Наилучшим способом будет найти работу или подработку в этой сфере или хотя бы в смежной с ней. Потому что одно дело — представлять и идеализировать профессию, а другое — понимать все ее подводные камни и затем ответить себе на главный вопрос: «А готов ли я к этим трудностям или мне стоит поискать что-то более подходящее?»

Все мы знаем типичную модель выбора профессии человеком, которая существовала испокон веков, когда младший член семьи продолжал дело своего рода. В древности этот процесс назывался «наследование ремесла». В Древнем Египте, Греции и Риме ремесленные традиции часто передавались от отца к сыну. Сейчас же эта модель находит свое отражение и в современном обществе. Но все ли готовы отказаться от собственных увлечений во благо семьи? Итак, мы плавно переходим к тому, чтобы понять, на что же опирается современная молодежь при выборе жизненного пути. Ради интереса я провела опрос среди своих одногруппников, спросив их о том, почему они выбрали учиться по этому направлению. И самыми частыми ответами оказались:

«Я не мог определиться, но мне нужно было выбрать престижную профессию». «Я действительно этого хотел». «Вся семья работает в этой сфере, и у меня не было выбора».

Зачастую люди, которые так и не смогли определиться, выбирают «престижную» профессию или ту, в которой можно «побольше заработать», а не ту, которая бы просто приходилась по душе. Я столкнулась с такой же ситуацией и могу смело сказать, что выбирать профессию по такому принципу — это самый неудачный вариант, поскольку тебе приходиться учить то, к чему у тебя душа вообще не лежит. А если нет интереса, то как ты ни старайся, выполнить ту или иную задачу лучше, чем заинтересованный человек, вряд ли получится. А в престижных профессиях высокая конкуренция!

Все же знают главного героя легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» Георгия Ивановича, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Жора? Он говорил: «Я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю, а не то, что модно, престижно или положено». Он имел в виду, что кто бы что ни говорил, всегда важно следовать своим желаниям, а не ориентироваться на мнение окружающих и модные тенденции. Кстати, понятие о любимом деле тесно связано и с самореализацией. Многие люди под этим термином как раз и понимают работу, которую они выполняют не через себя, а во благо себе.

Вы наверняка слышали такое слово, как призвание. Каждый человек по-своему может объяснить его значение. Мне кажется, что это какой-то внутренний призыв, особое душевное расположение к деятельности, которой человек «горит» и к которой его влечет непреодолимая сила. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что только около 17% опрошенных россиян видят в ежедневном труде прежде всего свое призвание, получают удовольствие от работы и радуются вкладу в общее дело.

Но порой даже попробовав себя в чем-то конкретном, не всегда удается понять, чем ты хочешь заниматься. Чтобы не ошибиться с выбором, сначала нужно выбирать не профессию, а сферу деятельности. Одним очень действенным способом является прохождение различных профориентационных тестов, которых на просторах интернета видимо-невидимо. И вот некоторые из них:

1.https://prof.foxford.ru/ Расширенный тест с наглядным оформлением, состоящий из трёх частей. Вам нужно отсеять наименее интересные сферы деятельности, затем выбрать предпочтительную работу из нескольких пар, а потом оценить свои способности.

2. https://www.ucheba.ru/ Анкета для определения сферы интересов из 60 вопросов. Поможет узнать о врождённых способностях к тем или иным профессиям и вещах, которые мотивируют вас больше всего.

3. https://testometrika.com/ Большой опросник с примерами конкретных задач различных профессий. Отметьте, насколько нравится или не нравится каждый из вариантов, и сервис подскажет, к каким направлениям у вас есть склонности.

Советую вам пройти эти тесты или поискать любые другие. Так вы скорее всего сможете понять, в каком направлении хотите двигаться дальше, а возможно, даже определитесь с будущей профессией!

В заключение хочу сказать, что выбор профессии — это важный шаг, который требует внимательного подхода. Как говорил Конфуций, «выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни».

Главное — не бояться пробовать!



София Истомина, 17 лет.