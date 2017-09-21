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Психея

Психея

Организаторы собственных независимых музыкальных фестивалей, обладатели премии RAMP в номинации «Концерт года», главный пост-индустриальный музыкальный коллектив российской андеграундной сцены — всё это группа «Психея», имеющая заслуженную репутацию команды, дающей самые мощные «живые» концерты.

«Психею» давно окрестили «культовой» группой, самобытность которой не оставляет сомнений в том, с кого началась «четвёртая волна» рок-музыки России.

Билеты: от 700 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
9 октября 2017, понедельник
20:00
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