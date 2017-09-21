Психея
Организаторы собственных независимых музыкальных фестивалей, обладатели премии RAMP в номинации «Концерт года», главный пост-индустриальный музыкальный коллектив российской андеграундной сцены — всё это группа «Психея», имеющая заслуженную репутацию команды, дающей самые мощные «живые» концерты.
«Психею» давно окрестили «культовой» группой, самобытность которой не оставляет сомнений в том, с кого началась «четвёртая волна» рок-музыки России.
Билеты: от 700 Р.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
9 октября 2017, понедельник
20:00