Организаторы собственных независимых музыкальных фестивалей, обладатели премии RAMP в номинации «Концерт года», главный пост-индустриальный музыкальный коллектив российской андеграундной сцены — всё это группа «Психея», имеющая заслуженную репутацию команды, дающей самые мощные «живые» концерты.

«Психею» давно окрестили «культовой» группой, самобытность которой не оставляет сомнений в том, с кого началась «четвёртая волна» рок-музыки России.

Билеты: от 700 Р.