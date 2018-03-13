Поют молодые голоса

В концерте примут участие преподаватели и студенты вокального отделения Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского.



Вокальное отделение колледжа ведет свою историю с самого его основания в 190 8году. Студенты - непременные участники всех творческих вечеров, музыкальных гостиных, музыкально-литературных композиций, посвященных различным знаменательным датам.



Молодые люди неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Минске.



В рамках концерта прозвучат популярные романсы, арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Вход свободный.