Поют молодые голоса
В концерте примут участие преподаватели и студенты вокального отделения Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского.
Вокальное отделение колледжа ведет свою историю с самого его основания в 190 8году. Студенты - непременные участники всех творческих вечеров, музыкальных гостиных, музыкально-литературных композиций, посвященных различным знаменательным датам.
Молодые люди неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Минске.
В рамках концерта прозвучат популярные романсы, арии из опер русских и зарубежных композиторов.
Вокальное отделение колледжа ведет свою историю с самого его основания в 190 8году. Студенты - непременные участники всех творческих вечеров, музыкальных гостиных, музыкально-литературных композиций, посвященных различным знаменательным датам.
Молодые люди неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Минске.
В рамках концерта прозвучат популярные романсы, арии из опер русских и зарубежных композиторов.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
16 марта 2018, пятница
15:00