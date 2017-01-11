«Пляж» — энергичная группа из Москвы.

За последнее время эти трое парней успели дать огромное количество концертов в столице и многих других городах России и ближнего зарубежья, три года подряд стали участниками главного фестиваля страны «Нашествие», а также множества других.

Помимо всех грандов российской поп-панк сцены группа выступала с такими представителями западной рок культуры как Yellowcard (США), Zebrahead (США), Vanilla Sky (Италия), Captain Everything (Англия), P.O. Box (Франция) и др.

Различными независимыми порталами группа «Пляж» неоднократно называлась лучшей группой страны в своём жанре, однако это не повлияло на присущую парням скромность и открытость.

При поддержке тульских групп Clap Your Hands, Summer Side.

250 Р.