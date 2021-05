26 мая на сцене клуба Backstage состоится концерт группы «Папин Олимпос». молодая группа, добившаяся популярности всего за полтора года своего существования, играют мелодичный поп-панк с сверхпозитивным тинейджерским задором. Живьем «Папин Олимпос» – это огромный выброс адреналина, который заставит танцевать даже самого "мёртвого" слушателя, ведь по-другому 18-летние музыканты играть пока ещё не научились!

Популярность группы сравнивают с появлением сверхновой звезды, они совершили самый стремительный рывок от парты волгоградской школы к туру по всей стране.

Первый трек «Темно-оранжевый закат» разлетелся по музыкальным порталам и социальным сетям мгновенно, а слушатели сделали на него множество каверов. Кроме того, группа записала 2 мини-альбома – «Survival with Me Come On» и «Никакого андеграунда!».

Автором песен, основателем и лидером группы является Давид Сайфуллоев. Остальные участники коллектива – его друзья: Даниил Сущенко (ударные), Леня Алешин (бас-гитара), Лиза Андреева (клавиши) и новый участник группы Андрей Густей (гитара).