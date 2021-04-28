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Папин Олимпос

Папин Олимпос

26 мая на сцене клуба Backstage состоится концерт группы «Папин Олимпос». молодая группа, добившаяся популярности всего за полтора года своего существования, играют мелодичный поп-панк с сверхпозитивным тинейджерским задором. Живьем «Папин Олимпос» – это огромный выброс адреналина, который заставит танцевать даже самого "мёртвого" слушателя, ведь по-другому 18-летние музыканты играть пока ещё не научились!

Популярность группы сравнивают с появлением сверхновой звезды, они совершили самый стремительный рывок от парты волгоградской школы к туру по всей стране.
 
Первый трек «Темно-оранжевый закат» разлетелся по музыкальным порталам и социальным сетям мгновенно, а слушатели сделали на него множество каверов. Кроме того, группа записала 2 мини-альбома – «Survival with Me Come On» и «Никакого андеграунда!».
 
Автором песен, основателем и лидером группы является Давид Сайфуллоев. Остальные участники коллектива – его друзья: Даниил Сущенко (ударные), Леня Алешин (бас-гитара), Лиза Андреева (клавиши) и новый участник группы Андрей Густей (гитара).
 

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 мая 2021, среда
19:00
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Касса
Раскаленный город
Купить билет
26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Роликовые коньки
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11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Скандал заказывали?
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13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
ЭлектропартиZаны
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4 июня, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Plush Fish & Distemper
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29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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