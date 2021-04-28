Папин Олимпос
26 мая на сцене клуба Backstage состоится концерт группы «Папин Олимпос». молодая группа, добившаяся популярности всего за полтора года своего существования, играют мелодичный поп-панк с сверхпозитивным тинейджерским задором. Живьем «Папин Олимпос» – это огромный выброс адреналина, который заставит танцевать даже самого "мёртвого" слушателя, ведь по-другому 18-летние музыканты играть пока ещё не научились!
Популярность группы сравнивают с появлением сверхновой звезды, они совершили самый стремительный рывок от парты волгоградской школы к туру по всей стране.
Первый трек «Темно-оранжевый закат» разлетелся по музыкальным порталам и социальным сетям мгновенно, а слушатели сделали на него множество каверов. Кроме того, группа записала 2 мини-альбома – «Survival with Me Come On» и «Никакого андеграунда!».
Автором песен, основателем и лидером группы является Давид Сайфуллоев. Остальные участники коллектива – его друзья: Даниил Сущенко (ударные), Леня Алешин (бас-гитара), Лиза Андреева (клавиши) и новый участник группы Андрей Густей (гитара).
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 мая 2021, среда
19:00
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
4 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽