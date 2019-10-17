OOF, YouYou, Blaster
В «Типографии» пройдет большой хип-хоп концерт. На сцене выступят три тульские группы OOF, YouYou, и специальный гость Blaster — лидер тульского хип-хоп проекта VIBE.
- OOF отметят свой день рождения и представят новую программу смешения стилей от рока до хип-хопа и альтернативы.
- YouYou. Сыграют свои песни, записанные с января 2015 и новый трек Z. Раньше группа называлась ЮЮ, но потом произошла рокировка инструментами, смена стиля, смена звука, смена написания названия. После концерта на Октаве в августе 2018 было молчание, подготовка новой программы, записали всего одну новую песню «Z». Резиденты студии ЧЕРНЫЙ ВИГВАМ|BLACK LODGE STUDIOS.
- Специальный гость: рэп-игрок Blaster, лидер первого тульского хип-хоп проекта VIBE. Его рифмы заряжены плазмой.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 октября 2019, суббота
20:00
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽