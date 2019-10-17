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OOF, YouYou, Blaster

OOF, YouYou, Blaster

В «Типографии» пройдет большой хип-хоп концерт. На сцене выступят три тульские группы OOF, YouYou, и специальный гость Blaster — лидер тульского хип-хоп проекта VIBE.

  • OOF отметят свой день рождения и представят новую программу смешения стилей от рока до хип-хопа и альтернативы.
  • YouYou. Сыграют свои песни, записанные с января 2015 и новый трек Z. Раньше группа называлась ЮЮ, но потом произошла рокировка инструментами, смена стиля, смена звука, смена написания названия. После концерта на Октаве в августе 2018 было молчание, подготовка новой программы, записали всего одну новую песню «Z». Резиденты студии ЧЕРНЫЙ ВИГВАМ|BLACK LODGE STUDIOS.
  • Специальный гость: рэп-игрок Blaster, лидер первого тульского хип-хоп проекта VIBE. Его рифмы заряжены плазмой.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 октября 2019, суббота
20:00
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Касса
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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