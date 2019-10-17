OOF, YouYou, Blaster

YouYou. Сыграют свои песни, записанные с января 2015 и новый трек Z. Раньше группа называлась ЮЮ, но потом произошла рокировка инструментами, смена стиля, смена звука, смена написания названия. После концерта на Октаве в августе 2018 было молчание, подготовка новой программы, записали всего одну новую песню «Z». Резиденты студии ЧЕРНЫЙ ВИГВАМ|BLACK LODGE STUDIOS.