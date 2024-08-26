Сила, мощь и адреналин: как в Туле прошла легендарная «Гонка Героев»

Фоторепортаж Катерины Беловой, организаторов Гонки и участников.

24 августа в парке активного отдыха «Некрасово» прошла легендарная «Гонка Героев» — экстремальный забег с препятствиями. Любителей спорта и мегаактивного отдыха ждала трасса длиной около 9 км и более 30 испытаний на выносливость, силу и ловкость.

Участникам предстояло не просто бежать по пересеченной местности, но и преодолевать сложные рукоходы, бегать по бревну, перебираться через «заборы».

Также форсировать рвы с водой и грязевые переправы, забираться по канату на 9-метровый «Эверест», перебираться через покрышки и колючую проволоку.

В Гонке, по данным организаторов, участвовало 2500 человек. Самому старшему участнику — 61 год.

Гонку можно было пройти в разных форматах: «герои» могли выйти на массовый старт, поучаствовать корпоративной командой, пройти дистанцию лично в чемпионатах по возрастным группам.

Мероприятие ежегодно проходит в Туле с 2016 года.

Гонку открыл министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

— «Гонка Героев» — это один из самых ярких и долгожданных забегов, к которому присоединяется все больше участников. Массовые забеги с каждым годом все больше набирают популярность. Сегодня я пожелаю каждому из вас удачного старта и яркого финиша, получите новые эмоции, опыт и обретите единомышленников!

Сначала — обязательная разминка с профессионалом, потом — на старт! Команды и участники стартовали один за другим, а группы поддержки шли им навстречу, чтобы поприветствовать своих на пути или на финише.

С погодой повезло невероятно — настоящее лето! Но участникам наверняка хотелось, чтобы было попрохладнее, — слишком жарко было для бега и таких нагрузок. На трассе были предусмотрены «пит-стопы» — точки, где волонтеры раздавали участникам воду, чтобы охладиться.

Но этих людей совершенно точно не напугать ни жарой, ни испытаниями!

В Гонке очень важна командная работа: в одиночку справиться с заданиями непросто.

Но участники помогали друг другу независимо от того, кто за какую команду бежит.

К слову, для участников, у которых не было своей команды, организаторы предусмотрели и формат «Место в команде» — когда группы формировались из незнакомых людей. Ничто так не сближает, как совместно пройденные трудности, так что к финишу приходил уже сплоченный дружный коллектив!

«…Девочки, нам еще минута!», «Мальчики, ускоряемся!», «Помогите девушке, тяните канат!» — тут и там слышалось на огромной трассе. Уже перед финишем, на самом последнем испытании «Эверест» собрались болельщики. И даже если участник не мог взобраться по канату и падал вниз, его приветствовали аплодисментами и отчаянно хвалили. Ну, а как без этого? Все без исключения — большие молодцы!

Даже неспешно пройти трассу пешком с фотоаппаратами, периодически останавливаясь для съемки, — и то устанешь. А бежать, да еще и выкладываться по полной на каждой точке — это достойно уважения.

Что же значит «Гонка Героев» для участников? Спросим у них самих!

Павел Никитин, команда «Грейпфрукт» от «Промсорт-Тула»:

Павел Никитин — От нашего предприятия бежали два взвода по 12 человек. Лично я на Гонке шестой раз, в Туле — второй. Пробежали отлично! Еще раз убедился, что у нас отличная команда, суперколлектив. В «Промсорте» работают самые дружные и ответственные люди, которые никогда не бросят и всегда поддержат. Результатом довольны: по нашему таймингу получилось 1.57. Мы не останавливались, поддерживали друг друга. Кто уставал — того брали под руки и помогали бежать. «Гонка Героев» просто обалденная получилась!



Команда-победитель. Императорский Тульский оружейный завод.

Два взвода на «Гонку Героев» выставил Императорский Тульский оружейный завод. Заводчане участвуют в этих забегах с 2017 года, при этом Гонку в Некрасово не пропустили ни разу.



Вторая команда от ПАО «ИТОЗ».

Евгения Каштанова, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»:

Евгения Каштанова — В «Гонке Героев» я участвую впервые. Это была моя маленькая мечта, давно хотела проверить свои силы: способна ли я справиться с такими сложными испытаниями? Хотела проверить себя на прочность. Популярность гонок с препятствиями среди заводчан растет, и сегодня на старт вышли уже две команды. Мне посчастливилось выступать в составе второй команды. Перед стартом я испытывала бурю эмоций: страх, волнение, радость и предвкушение. Мне не хотелось подвести свою команду, все ребята физически очень подготовленные. Многие не в первый раз участвуют в «Гонке Героев». Общее впечатление о Гонке — положительное. У нас была очень слаженная команда, ребята поддерживали девчонок. Помогали проходить физически сложные испытания, морально подбадривали и шутили на протяжении всей трассы. Я очень им за это благодарна!

По словам Евгении, она непременно будет участвовать в следующих Гонках:

— Проанализирую ошибки и лучше подготовлюсь, чтобы превзойти свой результат. Профессионально спортом я не занимаюсь, стараюсь вести активный образ жизни. В этом году освоила сноуборд и сапборд, приняла участие в сап-пикнике, организованном «Слободой», посетила форум «Инженеры будущего» в составе команды «ТОР». Хочется быть примером для своих детей, приобщать их к спорту и активному образу жизни.

Александр Желтоногов, ПАО «ИТОЗ». Его команда победила в Гонке:

— Забег, как и всегда, оставил потрясающие эмоции! Это мандраж и переживания на старте, огромная порция адреналина и мотивации во время забега и счастливые секунды финиша. Трасса была весьма тяжёлой: затяжные подъемы, крутые спуски, непростые препятствия. Вопреки всему команда показала огромную волю к победе, слаженность и сплочённость, в результате чего результат не заставил себя ждать, и команда заняла престижное первое место с хорошим отрывом, в очередной раз отстояв честь завода!

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

— В нашей компании есть такая культура, как «бросать вызов». Вот мы его и бросили! В «Гонке Героев» я участвовал впервые, в команде от нашего филиала нас было десять человек, причем семеро из них — в Гонке новички. Это действительно такое яркое приключение, которое есть смысл пройти хотя бы раз в жизни. Гонка понравилась, всё отлично организовано. Многие испытания требуют действительно серьёзной физической подготовки и выносливости. Ну, для того она и «Гонка Героев»!

Мы прошли трассу достойно — 16-е из 69, получили огромное удовольствие. Самыми сложными для нас стали 9 км бега! А из заданий — те, где нужно было проходить препятствия на руках. Но мы справились со всеми локациями. Было много легких точек, нам понравились водные препятствия, они давали второе дыхание. Ну и, конечно, вишенка на торте — «Эверест»! Это была самая яркая и, наверное, эмоционально заряжающая локация. В следующем году обязательно повторим!

Юлия и Дарья — участницы массового забега:

— Меня зовут Юля, я из Москвы, работаю в «Кредит Европа Банке» и веду очень активный образ жизни. От друзей узнала, что в Туле будет проходить «Гонка Героев». Я еще школьницей мечтала поучаствовать в ней. И вот сегодня моя мечта сбылась. «Гонка Героев» — это очень захватывающе. Ты испытываешь себя на прочность, эмоции невероятные! Когда ты дошёл до финиша, сделал все что мог, выложился на полную — чувствуешь нереальный кайф.

— Я Даша, работаю в НИЯУ МИФИ. О «Гонке Героев» я знала давно, а вот поехать было не с кем. Весной познакомилась с Юлей, она очень активный человек. Мы решили ехать на Гонку в Тулу вместе. Ни разу не пожалели! В массовом забеге участвовали впервые, сначала было страшновато, потому что мы насмотрелись роликов в интернете. А уже на трассе поняли, что всё не так. Все друг другу помогают, всегда есть поддержка. Все такие милые и добрые! Самым сложным препятствием стал «Эверест», нам он не покорился. Мы полюбили Гонку! Поедем еще. Скоро ночной забег в Москве, ночной забег в Дагестане — короче, мы попали в тусовку!

Ирина (первая слева), Москва:

— Когда-то поучаствовала в Гонке и буквально влюбилась в этот формат! Сегодня я справилась со всеми испытаниями на трассе, кроме локации «Кольца над водой» — я забыла снять перчатки, поэтому соскользнула в воду. В этом забеге со мной участвовал мой фитнес-тренер, который и «подсадил» меня на «Гонку Героев». Это моя шестая по счету Гонка, бегаю или в командах, или в масс-стартах.

Рашид Ханов (третий слева), Санкт-Петербург:

— Приехал в Тулу побегать на «Гонке Героев» из уважения к этой земле. Здесь я получал образование в далеком 2010 году, в тульском артинституте. Как жаль, что его расформировали! Я, пользуясь случаем, хочу передать привет всем преподавателям и офицерам артиллерийского института, всем тулякам. Я очень люблю Тулу и туляков! Всех люблю, всех обнимаю.

Елена Зайцева, Тула, выиграла слот для участия в Гонке на Myslo:

— Накануне Myslo в телеграм-канале разыгрывал возможность участия в забеге, и я выиграла! Бежала в первый раз. Справилась не со всеми заданиями — сорвалась с колец в чан с водой, на последний канат на «Эвересте» не смогла забраться. Но мне очень понравилось, я хочу еще!

Отметим, что к забегу всегда допускают только тех, кто предоставил справки о состоянии здоровья. Тем не менее на этой Гонке произошел трагический случай: 38-летнему мужчине стало плохо с сердцем прямо посреди трассы. Скорая приступила к реанимационным мероприятиям немедленно, доставила мужчину в больницу, однако медики ничего не смогли сделать. Будущим участникам Гонки совет: внимательнее относитесь к своему здоровью. Не чувствуете в себе сил — не бегите. Проверьте свои возможности заранее. Когда в Гонке участвуют подготовленные люди — это одно. Другое дело те, кто «ой, прикольно, пойду попробую свои силы». Будьте здоровы!